Sanofi Aktie
|81,30EUR
|-1,70EUR
|-2,05%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Sowohl der Forschungsmisserfolg in der einen MS-Form (PPMS), als auch die weitere Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung in der anderen (nrSPMS) seien enttäuschend, schrieb Shirley Chen am Montag. Sie hatte für beide Indikationen einen Risiko-adjustierten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in ihrem Bewertungsmodell. Dies entspreche 3 Prozent des Kapitalwerts der Franzosen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81,08 €
|
Abst. Kursziel*:
29,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
81,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
|
Analyst Name::
Shirley Chen
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|81,47
|-1,84%
