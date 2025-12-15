Sanofi Aktie

81,30EUR -1,70EUR -2,05%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

15.12.2025 10:25:51

Sanofi Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach mehreren Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Sowohl der Forschungsmisserfolg in der einen MS-Form (PPMS), als auch die weitere Verzögerung in der US-Zulassungsprüfung in der anderen (nrSPMS) seien enttäuschend, schrieb Shirley Chen am Montag. Sie hatte für beide Indikationen einen Risiko-adjustierten Umsatz von 3,2 Milliarden Euro in ihrem Bewertungsmodell. Dies entspreche 3 Prozent des Kapitalwerts der Franzosen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 08:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
81,08 € 		Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
81,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
Analyst Name::
Shirley Chen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:31 Sanofi Buy UBS AG
10:25 Sanofi Overweight Barclays Capital
09:36 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:02 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
