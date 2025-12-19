Sanofi Aktie

81,95EUR -0,09EUR -0,11%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 07:50:59

Sanofi Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Luisa Hector revidierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharmakonzern für die Jahre 2026 und 2027 leicht nach unten. Dies reflektiere die verzögerte Prüfung der US-Zulassung für das Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit aber attraktiv bewertet./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,92 € 		Abst. Kursziel*:
28,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten