Sanofi Aktie
|81,95EUR
|-0,09EUR
|-0,11%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Luisa Hector revidierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharmakonzern für die Jahre 2026 und 2027 leicht nach unten. Dies reflektiere die verzögerte Prüfung der US-Zulassung für das Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit aber attraktiv bewertet./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,92 €
|
Abst. Kursziel*:
28,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,13%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
