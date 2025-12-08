Sanofi Aktie
|84,59EUR
|-1,06EUR
|-1,24%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 95 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Bei den Franzosen dürften die Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline nicht für eine nennenswerte Neubewertung ausreichen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
85,40 €
|
Abst. Kursziel*:
11,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,31%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
Sanofi S.A.
|84,30
|-1,58%
