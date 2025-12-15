Sanofi Aktie
|79,96EUR
|-3,04EUR
|-3,66%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Aktien der Franzosen dürften negativ auf die verzögerte US-Zulassungsprüfung für Tolebrutinib gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose reagieren, schrieb Richard Vosser am Montag. Er ist generell skeptisch, was die Zulassung gegen Nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) angeht und erinnerte an einige Studienfehlschläge in diesem Bereich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79,63 €
|
Abst. Kursziel*:
19,30%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|79,01
|-4,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:36
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|09:08
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|09:02
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07:58
|Nike Neutral
|UBS AG
|07:55
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|BP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG