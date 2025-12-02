Sanofi Aktie
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Sanofi-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,62 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,256 Sanofi-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 86,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,76 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,76 Prozent angewachsen.
Sanofi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 104,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
