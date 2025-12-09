Sanofi Aktie
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,82 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,891 Sanofi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 83,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 910,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,95 Prozent weniger wert.
Der Sanofi-Wert an der Börse wurde auf 103,43 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
