EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sanofi-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,82 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,891 Sanofi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 83,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 910,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,95 Prozent weniger wert.

Der Sanofi-Wert an der Börse wurde auf 103,43 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at