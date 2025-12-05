Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer Bernstein-Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Entwicklung der Medikamentenpreise in den USA und mögliche US-Einfuhrzölle seien handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
119,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
85,40 €
Abst. Kursziel*:
39,34%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
85,30 €
Abst. Kursziel aktuell:
39,51%
Analyst Name::
Florent Cespedes
KGV*:
