EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Sanofi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Sanofi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse BTE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Sanofi-Papier bei 98,68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,134 Sanofi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sanofi-Papiere wären am 24.06.2024 918,49 EUR wert, da der Schlussstand 90,64 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,15 Prozent verringert.

Alle Sanofi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at