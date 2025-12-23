Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt schlussendlich zurück

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent auf 8 103,85 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 8 120,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8 121,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 8 127,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 088,41 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 7 982,65 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 23.09.2025, einen Stand von 7 872,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 272,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,60 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 97 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 311,824 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

In diesem Jahr hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index.

