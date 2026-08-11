Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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11.08.2026 07:59:45
Exor and Philips Extend Long-term Relationship Agreement
Exor can increase its Philips stake to 22%, reinforcing its long-term commitment and support for Philips’ strategy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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