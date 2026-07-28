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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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28.07.2026 10:51:16

Philips Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis des niederländischen Medizintechnikkonzerns hätten positiv überrascht, während die Profitabilität in etwa im Einklang mit der Markterwartung stehe, schrieb Natalia Webster am Dienstag. Mit Blick auf einzelne Sparten habe sich das Geschäft mit Haushalts- und Körperpflegeprodukten für Verbraucher deutlich besser als gedacht entwickelt, während die Sparte Diagnostik und Behandlung in puncto Profitabilität deutlich enttäuscht habe, wenn man die positiven Effekte aus der Rückzahlung von US-Zöllen außen Acht lasse./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21,04 € 		Abst. Kursziel*:
18,82%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
20,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,10%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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