Philips Aktie
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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über die Margenentwicklung beim Medizintechnikkonzern hätten den Ausblick getrübt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
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Unternehmen:
Philips N.V.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
24,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
23,31 €
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Abst. Kursziel*:
2,96%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
23,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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