Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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30.07.2026 13:43:38

Philips Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über die Margenentwicklung beim Medizintechnikkonzern hätten den Ausblick getrübt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,31 € 		Abst. Kursziel*:
2,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,96%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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