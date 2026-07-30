FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über die Margenentwicklung beim Medizintechnikkonzern hätten den Ausblick getrübt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET



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