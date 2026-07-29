Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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29.07.2026 12:36:56

Philips Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,60 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien "okay" gewesen, schrieb David Adlington am Mittwoch. Allerdings habe der Hersteller von Medizintechnik die Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich übertroffen, weshalb die Hürden diesmal höher gelegen hätten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,26 € 		Abst. Kursziel*:
5,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,86%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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