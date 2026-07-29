Philips Aktie
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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,60 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien "okay" gewesen, schrieb David Adlington am Mittwoch. Allerdings habe der Hersteller von Medizintechnik die Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich übertroffen, weshalb die Hürden diesmal höher gelegen hätten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
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Unternehmen:
Philips N.V.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
23,50 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
22,26 €
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Abst. Kursziel*:
5,57%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
22,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,86%
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Analyst Name::
David Adlington
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KGV*:
-
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