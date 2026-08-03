Philips Aktie
|22,74EUR
|-0,04EUR
|-0,18%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 32,50 auf 24,00 Euro gesenkt. Die Bedingungen auf den Endabnehmermärkten verschlechterten sich, schrieb Graham Doyle in einer Studie am Montag. Damit entfielen für den Hersteller von Medizintechnik zunehmend positive Impulse. Zwar dürfte die Profitabilität im kommenden Jahr zunehmen, aber voraussichtlich weniger stark als erwartet./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22,79 €
|
Abst. Kursziel*:
5,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,54%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
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28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
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28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
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27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
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05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|22,75
|-0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets