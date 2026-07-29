Philips Aktie

22,39EUR 0,00EUR 0,00%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 12:40:06

Philips Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 25,40 auf 23,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings müssten die Niederländer im vierten Quartal deutlich zulegen, um noch die Jahresziele zu erreichen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
22,26 € 		Abst. Kursziel*:
5,12%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
22,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Philips N.V.

mehr Nachrichten