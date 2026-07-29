Philips Aktie
|22,39EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 25,40 auf 23,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings müssten die Niederländer im vierten Quartal deutlich zulegen, um noch die Jahresziele zu erreichen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
23,40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
22,26 €
|
Abst. Kursziel*:
5,12%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
22,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
|
28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
|
28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
|
27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)