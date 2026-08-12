Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.08.2026 11:58:41
Exploring The Competitive Space: Microsoft Versus Industry Peers In Software
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 040,00
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|Microsoft Corp.
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