EZB/Lagarde: Unicredit und Commerzbank werden alle Regularien erfüllen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Einstieg der Unicredit bei der Commerzbank zeigt sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zuversichtlich, dass sich beide Banken im Rahmen des europäischen Regelwerkes bewegen werden. "Wir sind zuversichtlich, dass die Unicredit und die Commerzbank ihre aufsichtsrechtlichen Anforderungen genau kennen und erfüllen werden", sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitzung.

Die EZB habe ein klares Verfahren, an dem die Aufsichtsbehörde SSM beteiligt sei. "Der SSM wird in voller Unabhängigkeit tun, was zu tun ist", so Lagarde. Die Abkürzung SSM steht für Single Supervisory Mechanism, die Bankenaufsicht der EZB.

Viele Behörden haben laut Lagarde auf grenzüberschreitende Fusionen gehofft. "Es wird nun sehr interessant sein zu sehen, wie sich dieser Prozess in den nächsten Wochen entwickelt", ergänzte die EZB-Präsidentin.

Die Unicredit hat - wohl in einem ersten Schritt - einen Anteil von 9 Prozent an der Commerzbank aufgebaut, und will nun bei der EZB die Genehmigung beantragen, mehr als 9,9 Prozent zu halten. "Es gibt eine Möglichkeit, dass die deutsche Regierung weitere Anteile verkauft. Dann wären wir zu den richtigen Konditionen interessiert", sagte Unicredit CEO Andrea Orcel bei Bloomberg TV am Donnerstag.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2024 09:49 ET (13:49 GMT)