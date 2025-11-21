UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Förderung 21.11.2025 17:50:00

EU und Bank Austria unterstützen KMU mit mindestens 360 Millionen Euro

EU und Bank Austria unterstützen KMU mit mindestens 360 Millionen Euro

Die UniCredit Bank Austria und der Europäische Investitionsfonds (EIF) weiten ihre Zusammenarbeit aus.

Am Freitag unterzeichneten sie eine neue Garantievereinbarung über 250 Mio. Euro, damit stehen nun insgesamt mindestens 360 Mio. Euro für günstige Darlehen an insgesamt 200 österreichische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) zur Verfügung. Mit dem Geld sollen insbesondere digitale, grüne und innovative Projekte gefördert werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung von der UniCredit Bank Austria.

tpo/bel

ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bank Austria erwartet für 2025 weiterhin minimalen BIP-Wachstum

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten