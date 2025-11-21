UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Förderung
|
21.11.2025 17:50:00
EU und Bank Austria unterstützen KMU mit mindestens 360 Millionen Euro
Am Freitag unterzeichneten sie eine neue Garantievereinbarung über 250 Mio. Euro, damit stehen nun insgesamt mindestens 360 Mio. Euro für günstige Darlehen an insgesamt 200 österreichische Klein- und Mittelbetriebe (KMU) zur Verfügung. Mit dem Geld sollen insbesondere digitale, grüne und innovative Projekte gefördert werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung von der UniCredit Bank Austria.
tpo/bel
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
