Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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28.04.2026 14:17:00
Ferrari: Still the Widest Moat in Auto?
Ferrari (NYSE: RACE) has put together a winning return, with shares soaring 719% in the past decade (as of April 24).However, investors might be discouraged by the company's share price slipping in the past nine months. They trade 32% off their record, which might force you to call the durability of Ferrari's success into question.Does this luxury stock still possess the widest economic moat in the entire automotive sector?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Ferrari N.V.
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.at)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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14.04.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Ferrari N.V.
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|01.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
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|Deutsche Bank AG
|01.04.26
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|UBS AG
|01.04.26
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|01.04.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
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|01.04.26
|Ferrari Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
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|26.01.26
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|08.01.26
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|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
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