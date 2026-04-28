Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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28.04.2026 14:17:00

Ferrari: Still the Widest Moat in Auto?

Ferrari (NYSE: RACE) has put together a winning return, with shares soaring 719% in the past decade (as of April 24).However, investors might be discouraged by the company's share price slipping in the past nine months. They trade 32% off their record, which might force you to call the durability of Ferrari's success into question.Does this luxury stock still possess the widest economic moat in the entire automotive sector?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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