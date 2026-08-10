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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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10.08.2026 11:22:38

Ferrari Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 360 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei stark gewesen, schrieb Henning Cosman am Montag in seinem Resümee. Die Auftragslage sichere 2027 bereits ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 01:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
353,30 € 		Abst. Kursziel*:
13,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
352,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,49%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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