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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 407 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die einzelnen Fahrzeugmodelle, unter anderem wegen eines starken Anlaufs beim Sportwagen Amalfi. Dass die Umsatzprognose nun oberhalb des mittelfristigen Ziels liege, dürfte einige Bewertungsbedenken zerstreuen, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 17:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
407,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
351,35 €
|
Abst. Kursziel*:
15,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
354,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
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