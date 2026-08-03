Ferrari Aktie
|348,60EUR
|6,70EUR
|1,96%
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 384 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit höheren Prognosen für das Gesamtjahr habe er erst zur Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal gerechnet, schrieb Michael Filatov in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zweite Jahresviertel des Herstellers von Luxusautos habe seine Kaufempfehlung für die Aktien untermauert./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
384,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
350,10 €
|
Abst. Kursziel*:
9,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
348,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,15%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ferrari auf 400 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Ferrari: Elektroauto »Luce« erreicht Absatzziel offenbar vorzeitig (Spiegel Online)
|
30.07.26
|ROUNDUP 2: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktienkurs schwankt (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Ferrari profits boosted by AI wealth and hyper-personalisation boom (Financial Times)
|
30.07.26
|Ferrari-Aktie steigt: Jahresziel dank Sonderaustattungen erhöht (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Ferrari hebt Jahresprognose - Aktie kaum beeindruckt (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ferrari EV designed by Jony Ive has already hit 2026 sales target (Financial Times)
|
29.07.26
|Ausblick: Ferrari präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|348,60
|1,96%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK