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28.06.2026 19:15:38
Finale Staffel von 'Maxton Hall' startet im Dezember
BERLIN (dpa-AFX) - Zurück ans College: Die dritte und finale Staffel der Drama-Serie "Maxton Hall" startet im Dezember 2026 bei Amazon Prime Video (Amazon). Wie der Streamingdienst mitteilte, laufen die sechs Folgen weltweit in mehr als 240 Ländern und Regionen.
Ruby (Harriet Herbig-Matten) steht darin "am Abgrund", wie der Streamingdienst vorab berichtete. "Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert, ihr Traum von Oxford droht zu zerbrechen. Mit James an ihrer Seite kämpft sie darum, ihren Namen reinzuwaschen, doch ihre Welt fällt auseinander."
Die von UFA Fiction produzierte Serie basiert auf Save Us, dem dritten Teil der Bestseller-Trilogie von Autorin Mona Kasten. Regie führte erneut Martin Schreier, Executive Producer waren Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann und Eike Adler./toz/DP/he
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