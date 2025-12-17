NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Alphabet A Aktie
Vor 10 Jahren wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,49 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,980 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 306,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 964,62 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 696,46 Prozent.
Alphabet A (ex Google) wurde am Markt mit 3,73 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
