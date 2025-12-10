Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,131 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 317,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 358,76 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 258,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3,79 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
