Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Trendwende 08.12.2025 11:00:38

flatexDEGIRO-Aktie gewinnt: Rekordniveau wieder im Visier

flatexDEGIRO-Aktie gewinnt: Rekordniveau wieder im Visier

Die flatexDEGIRO-Aktie kann am Montag deutlich zulegen.

Aktien von flatexDEGIRO haben als bester Wert im MDAX fast 6 Prozent gewonnen auf 33,60 Euro. Damit knackten die Papiere des Onlinebrokers auch ihren seit dem Rekord bei 34,56 Euro Ende Oktober gültigen Korrekturtrend. Der Höchststand rückt damit wieder ins Visier, nachdem der Kurs vor zweieinhalb Wochen bis auf 30 Euro gefallen war.

Analyst Christoph Greulich von der Berenberg Bank hatte in seinem am Morgen veröffentlichten Kommentar ein relativ hohes Kursziel von 42 Euro angesetzt. Er war mit den Aktien auf der "European Mid-Cap Top Picks List" der Bank ins Jahr gegangen. Auch nach ihrer satten Verdopplung im Jahresverlauf sei die Anlagestory noch nicht auserzählt, so Greulich.

Mit Blick auf die Chancen neuer Produkte hält er die Bewertung noch immer für attraktiv. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen.

Die Flatexdegiro-Aktien kennen seit Ende 2022 praktisch nur den Weg nach oben. Seither haben sie sich in der Spitze etwa versechsfacht. Das Unternehmen ist an der Börse knapp 3,7 Milliarden Euro wert. Größter Anteilseigner ist Gründer Bernd Förtsch, der fast ein Fünftel der Anteile hält.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Fraport, Nordex und Flatexdegiro steigen in den Stoxx 600 auf
flatexDEGIRO-Aktie legt zu - Citi sieht weiteres Potenzial

Bildquelle: flatexDEGIRO

Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten