Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Negative Analyse
|
10.12.2025 17:27:38
Fraport-Aktie sinkt auf August-Tief: Goldman sorgt sich wegen Investitionen
Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs verwies in einem Kommentar auf Signale des Managements bei einer Investorenveranstaltung in Paris. Demnach seien mittelfristig Investitionsausgaben signalisiert worden, die deutlich höher ausfallen, als vor den Ergebnissen des dritten Quartals erwartet worden war.
Bislang war man am Markt davon ausgegangen, dass Fraport nach einer investitionsintensiven Phase mit dem Bau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen bei den Investitionen nun etwas kürzertreten würde. Creuset schrieb in seiner Studie, dass dieses Thema die Debatte über den Flughafenbetreiber nach dem Kursanstieg der Papiere wieder ändern könnte. Er hatte die Fraport-Aktien erst im November auf "Neutral" abgestuft - auch wegen des Risikos steigender Investitionen und einer wieder etwas geringeren Kapitaldisziplin.
Zudem hatten die Analysten von Exane BNP Paribas ihr Votum für die Fraport-Titel am Mittwoch von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 74 Euro gesenkt.
FRANKFURT (dpa-AFX)
