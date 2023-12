Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

So bewegte sich der MDAX am Freitag zum Handelsende.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,24 Prozent auf 27 133,80 Punkte zurück. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 244,633 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,280 Prozent auf 27 274,40 Punkte an der Kurstafel, nach 27 198,24 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 371,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 27 075,32 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 1,85 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 15.11.2023, bei 26 454,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, stand der MDAX bei 27 316,05 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, bei 25 288,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 6,51 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit RTL (+ 3,60 Prozent auf 34,00 EUR), ENCAVIS (+ 3,24 Prozent auf 14,81 EUR), Bechtle (+ 3,16) Prozent auf 45,70 EUR), KION GROUP (+ 2,65 Prozent auf 38,75 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,48 Prozent auf 57,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen PUMA SE (-4,00 Prozent auf 52,86 EUR), Scout24 (-3,47 Prozent auf 61,74 EUR), Nordex (-1,70 Prozent auf 10,12 EUR), LANXESS (-1,67 Prozent auf 28,33 EUR) und HelloFresh (-1,56 Prozent auf 14,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 18 543 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,960 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,35 erwartet. Mit 9,73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at