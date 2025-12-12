SCHOTT Pharma Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 24,7 auf 25,7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den endgültigen Zahlen nun sein Modell angepasst, um die 2026er-Ziele des Managements zu berücksichtigen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Schwäche bei den Glasspritzen scheine aber ein einmaliger Sondereffekt zu sein, der mit einem einzigen Impfstoffanbieter zusammenhänge. Das neue Kursziel basiere auf einem um ein Jahr in die Zukunft verschobenen Zeitraum./rob/tav/ag
