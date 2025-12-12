SCHOTT Pharma Aktie

15,28EUR 0,02EUR 0,13%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

12.12.2025 10:08:58

SCHOTT Pharma Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 24,70 Euro auf "Buy" belassen. Erneut sei ein Geschäftsjahr vom starken Segment Drug Containment Solutions (DCS) und dort insbesondere von den höherwertigen Produkten getragen worden, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Ergänzend zu den bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Zielen für 2026 und den gedämpften Mittelfristprognosen habe der Pharmazulieferer lediglich noch seine Investitionsplanung für das kommende Jahr als Neuigkeit verkündet./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,26 € 		Abst. Kursziel*:
61,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,65%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

