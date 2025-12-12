ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 24,70 Euro auf "Buy" belassen. Erneut sei ein Geschäftsjahr vom starken Segment Drug Containment Solutions (DCS) und dort insbesondere von den höherwertigen Produkten getragen worden, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Ergänzend zu den bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Zielen für 2026 und den gedämpften Mittelfristprognosen habe der Pharmazulieferer lediglich noch seine Investitionsplanung für das kommende Jahr als Neuigkeit verkündet./rob/tav/ag



