Frequentis Aktie
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
|Ergebnisplus in 2025
|
02.03.2026 14:05:00
Frequentis-Aktie dennoch leichter: Dividende soll erhöht werden
Die Ausschüttung soll damit im Vergleich zum Jahr 2024 von 0,27 Euro leicht steigen. Das Unternehmen hat 2025 laut vorläufigen Zahlen sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Der endgültige Geschäftsbericht von Frequentis wird am 9. April veröffentlicht.
In Wien verliert die Frequentis-Aktie zeitweise 0,53 Prozent auf 74,80 Euro.
cgh/hel
APA
Analysen zu Frequentis
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Frequentis
|74,80
|-0,53%
