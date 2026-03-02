Frequentis Aktie

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

Ergebnisplus in 2025 02.03.2026 14:05:00

Frequentis-Aktie dennoch leichter: Dividende soll erhöht werden

Der Vorstand des börsennotierten Wiener Technologieunternehmens Frequentis will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vorschlagen, geht aus einer Mitteilung am Montag hervor.

Die Ausschüttung soll damit im Vergleich zum Jahr 2024 von 0,27 Euro leicht steigen. Das Unternehmen hat 2025 laut vorläufigen Zahlen sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Der endgültige Geschäftsbericht von Frequentis wird am 9. April veröffentlicht.

In Wien verliert die Frequentis-Aktie zeitweise 0,53 Prozent auf 74,80 Euro.

cgh/hel

APA

20.08.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
26.05.25 Frequentis accumulate Erste Group Bank
08.05.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.25 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.25 Frequentis buy Erste Group Bank
