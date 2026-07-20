Frequentis Aktie
|67,90EUR
|0,50EUR
|0,74%
WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09
Frequentis kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Frequentis von 89,0 auf 91,0 Euro leicht angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Technologieunternehmens wurde von Analyst Wolfgang Specht bestätigt.
Grund dafür sei ein hohes Wachstum bei Bestellungen (+17 %) und Umsatz (+44 %) in den vorläufigen Daten des ersten Halbjahres, so der Analyst. Dies gelang trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette und dem Konflikt in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika, Anm.), die die Projektabwicklung beeinträchtigen würden. Die Bank geht davon aus, dass das Unternehmen weitere Fortschritte in neuen Produktklassen erzielen und eine Reihe von Modernisierungsprojekten in den USA durchführen werde.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,60 Euro für 2026, sowie 3,09 bzw. 3,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,33 Euro für 2026 sowie 0,39 bzw. 0,46 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Montag notierten die Frequentis-Titel kurz nach dem Handelsstart an der Wiener Börse bei einem Minus von 0,74 Prozent bei 66,90 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prtas/rst
ISIN ATFREQUENT09 WEB http://www.frequentis.com
AFA0009 2026-07-20/09:17
|Zusammenfassung: Frequentis kaufen
|
Unternehmen:
Frequentis
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
67,20 €
|
Abst. Kursziel*:
35,42%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
67,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,82%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Frequentis
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
17.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
16.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Frequentis
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.25
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.25
|Frequentis buy
|Erste Group Bank
|20.08.25
|Frequentis accumulate
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Frequentis
|67,20
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.