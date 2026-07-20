Frequentis Aktie

67,90EUR 0,50EUR 0,74%
Frequentis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHG5 / ISIN: ATFREQUENT09

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20.07.2026 09:17:00

Frequentis kaufen

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Frequentis von 89,0 auf 91,0 Euro leicht angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Technologieunternehmens wurde von Analyst Wolfgang Specht bestätigt.

Grund dafür sei ein hohes Wachstum bei Bestellungen (+17 %) und Umsatz (+44 %) in den vorläufigen Daten des ersten Halbjahres, so der Analyst. Dies gelang trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette und dem Konflikt in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika, Anm.), die die Projektabwicklung beeinträchtigen würden. Die Bank geht davon aus, dass das Unternehmen weitere Fortschritte in neuen Produktklassen erzielen und eine Reihe von Modernisierungsprojekten in den USA durchführen werde.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,60 Euro für 2026, sowie 3,09 bzw. 3,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,33 Euro für 2026 sowie 0,39 bzw. 0,46 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Montag notierten die Frequentis-Titel kurz nach dem Handelsstart an der Wiener Börse bei einem Minus von 0,74 Prozent bei 66,90 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prtas/rst

ISIN ATFREQUENT09 WEB http://www.frequentis.com

AFA0009 2026-07-20/09:17

Zusammenfassung: Frequentis kaufen
Unternehmen:
Frequentis 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
67,20 € 		Abst. Kursziel*:
35,42%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
67,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,82%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Frequentis 67,20 -0,30% Frequentis

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08:49 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:40 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:39 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:22 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
17.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
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