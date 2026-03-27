Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Frequentis von 70,0 auf 89,0 Euro merklich angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Technologieunternehmens wurde von Analyst Wolfgang Specht bestätigt.

Die Berenberg-Experten gehen davon aus, dass Frequentis in eine Phase beschleunigten Wachstums eintritt, die durch einen starken Erneuerungszyklus bei den Kunden sowohl im Bereich Flugverkehrsmanagement (ATM) als auch im Bereich Öffentliche Sicherheit und Verkehr (PS&T) vorangetrieben wird. Sie erwarten zudem, dass neue Wachstumsinitiativen (z. B. im Verteidigungsbereich) die Umsatzstruktur in den nächsten zwei bis drei Jahren diversifizieren werden, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 2,63 Euro für 2025, sowie 2,50 bzw. 2,98 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,30 Euro für 2025, sowie 0,33 bzw. 0,39 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitag notierten die Frequentis-Titel zu Mittag an der Wiener Börse mit plus 3,3 Prozent bei 69,40 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN ATFREQUENT09 WEB http://www.frequentis.com

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