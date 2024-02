Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX steigen

Der MDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,02 Prozent fester bei 26 315,87 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 246,229 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,428 Prozent auf 26 161,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 050,07 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26 155,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 341,40 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,01 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 15.01.2024, den Wert von 25 987,69 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Stand von 26 454,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, notierte der MDAX bei 28 651,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 1,95 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 6,17 Prozent auf 23,68 EUR), Aroundtown SA (+ 3,83 Prozent auf 1,83 EUR), HOCHTIEF (+ 2,94 Prozent auf 101,70 EUR), HelloFresh (+ 2,59 Prozent auf 12,70 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,48 Prozent auf 34,33 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil thyssenkrupp (-2,37 Prozent auf 4,82 EUR), SMA Solar (-1,56 Prozent auf 53,70 EUR), Nordex (-1,35 Prozent auf 10,56 EUR), RTL (-1,13 Prozent auf 35,00 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,87 Prozent auf 148,40 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 3 277 467 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 17,495 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at