Freundlicher Handel: ATX am Mittag in Grün

Um 12:09 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,15 Prozent auf 3 581,74 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,345 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 3 576,99 Punkte an der Kurstafel, nach 3 576,21 Punkten am Vortag.

Bei 3 561,45 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 586,21 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,792 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2024, den Wert von 3 614,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der ATX noch bei 3 650,38 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 09.10.2023, mit 3 091,32 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,97 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 1,70 Prozent auf 26,85 EUR), Verbund (+ 0,96 Prozent auf 73,60 EUR), Wienerberger (+ 0,71 Prozent auf 28,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,67 Prozent auf 30,25 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,58 Prozent auf 86,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,19 Prozent auf 149,00 EUR), Raiffeisen (-0,51 Prozent auf 17,42 EUR), Telekom Austria (-0,35 Prozent auf 8,48 EUR), Erste Group Bank (-0,35 Prozent auf 48,26 EUR) und Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,75 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 76 553 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

