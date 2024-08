Freundlicher Handel: ATX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der ATX gewinnt am Mittwoch an Wert.

Am Mittwoch geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 2,69 Prozent auf 3 561,71 Punkte aufwärts. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,889 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 3 468,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 468,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 562,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 468,36 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 3 708,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3 645,84 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Stand von 3 206,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 4,39 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit BAWAG (+ 4,59 Prozent auf 64,90 EUR), Erste Group Bank (+ 4,58 Prozent auf 45,90 EUR), Lenzing (+ 3,97 Prozent auf 31,40 EUR), Andritz (+ 3,49 Prozent auf 56,35 EUR) und Verbund (+ 3,18 Prozent auf 74,65 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-1,07 Prozent auf 148,20 EUR), Vienna Insurance (-0,35 Prozent auf 28,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,19 Prozent auf 103,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,45 Prozent auf 31,16 EUR) und Österreichische Post (+ 0,67 Prozent auf 30,05 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 586 674 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,049 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,27 Prozent.

