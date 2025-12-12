STRABAG Aktie
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 27,45 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,430 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (78,70 EUR), wäre die Investition nun 2 867,03 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 186,70 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete STRABAG SE eine Marktkapitalisierung von 9,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
