STRABAG Aktie

STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable STRABAG SE-Anlage? 12.12.2025 10:03:58

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 27,45 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,430 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (78,70 EUR), wäre die Investition nun 2 867,03 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 186,70 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete STRABAG SE eine Marktkapitalisierung von 9,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten