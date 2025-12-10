STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
10.12.2025 17:56:00
STRABAG-Aktie gibt nach: Arbeiten während der Sperre des Flughafens Breslau beendet
Vor der Sperre wurde im laufenden Flugbetrieb eine neue Vorfeldfläche für zwölf Flugzeuge und mehrere Rollwege errichtet, hieß es von der STRABAG. In der nächsten Phase stehe der Bau und die Modernisierung der verbliebenen Rollwege im Fokus. Insgesamt umfasse das Projekt mehr als 35 Hektar und beinhalte den Bau und die Erneuerung von über fünf Kilometern Rollwegen mit einer Breite von 44 Metern.
Die STRABAG tritt als Komplettanbieterin auf und errichtet auch Anlagen für Wasser- und Abwassersysteme, Telekommunikation, Energieversorgung, Navigation und die Flugfeldbeleuchtung. STRABAG-Vorstandsmitglied Peter Glöckler freute sich, "unsere umfassende Erfahrung im Bereich der Mobilitätsinfrastruktur in dieses Projekt einzubringen und unsere starke Position in einem dynamischen Markt wie Polen weiter auszubauen". Polen ist nach Angaben des Konzerns mit nahezu 7.400 Beschäftigten und einer Leistung von rund 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2024 der drittgrößte Markt der STRABAG.
Die STRABAG-Aktie notierte in Wien letztlich 0,51 Prozent im Minus bei 78,30 Euro.
rst/bel
APA
