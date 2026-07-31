Freundlicher Handel: ATX mittags im Plus

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,03 Prozent stärker bei 6 521,58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 177,701 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,035 Prozent tiefer bei 6 452,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 454,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 445,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 576,27 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,995 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 464,20 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der ATX auf 5 794,70 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 521,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 21,86 Prozent nach oben. Bei 6 599,69 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,47 Prozent auf 72,40 EUR), Verbund (+ 3,23 Prozent auf 59,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,69 Prozent auf 30,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,64 Prozent auf 136,60 EUR) und Lenzing (+ 1,28 Prozent auf 23,65 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Palfinger (-1,82 Prozent auf 29,75 EUR), Österreichische Post (-0,92 Prozent auf 32,25 EUR), STRABAG SE (-0,24 Prozent auf 84,70 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,35 Prozent auf 114,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 162 255 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,006 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at