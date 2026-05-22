STRABAG Aktie
|89,30EUR
|1,90EUR
|2,17%
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
STRABAG SE accumulate
Die Analysten der Erste Group Research haben ihre Einstufung für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag von "Accumulate" auf "Buy" nach oben gesetzt. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 erhöhten die Experten auch das Kursziel von 108,90 auf 109,50 Euro.
Laut dem zuständigen Experten Michael Marschallinger übertraf der rekordhohe Auftragsbestand die Erwartungen. Dies unterstreiche "die gute Nachfragesichtbarkeit in den Kernmärkten" und biete "eine solide Grundlage für das kurz- bis mittelfristige Wachstum".
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 6,55 (statt 6,46) Euro für 2026 und 6,64 (statt 6,63) Euro für 2027 sowie 6,74 (statt 6,78) Euro für 2028. Die Dividenden sollen sich für 2026 auf 2,80 Euro pro Wertpapier sowie 2,90 Euro für die beiden Folgejahre belaufen.
Zum Vergleich: Die Aktien des Baukonzerns notierten an der Wiener Börse am Donnerstag zum Handelsschluss bei 87,40 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
AFA0015 2026-05-22/08:59
Zusammenfassung: STRABAG SE accumulate
|
Unternehmen:
STRABAG SE
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
109,50 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
87,40 €
|
Abst. Kursziel*:
25,29%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
89,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,62%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
Analysen zu STRABAG SE
|08:59
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|19.02.26
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
