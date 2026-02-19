Die Analysten der Erste Group Research haben ihre Einstufung für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichtes für das Geschäftsjahr 2025 haben die Experten aber ihre Schätzungen angehoben und erhöhten das Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro, was die gestiegenen Gewinnaussichten widerspiegelt.

Laut dem zuständigen Experten Michael Marschallinger entsprachen die vorläufigen Zahlen für 2025 den Erwartungen. Der neu veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 übertraf hingegen die Prognosen sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Gewinnmargen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 7,31 Euro für 2025, 6,46 Euro für 2026 und 6,63 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 2,80 Euro pro Wertpapier sowie 2,80 für 2026 und 2,90 für 2027 belaufen.

Zum Vergleich: Die Aktien des Baukonzerns notierten an der Wiener Börse am Donnerstagvormittag bei 92,0 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

AFA0055 2026-02-19/10:40