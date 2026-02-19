STRABAG Aktie
|91,40EUR
|-6,00EUR
|-6,16%
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
STRABAG SE accumulate
Die Analysten der Erste Group Research haben ihre Einstufung für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichtes für das Geschäftsjahr 2025 haben die Experten aber ihre Schätzungen angehoben und erhöhten das Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro, was die gestiegenen Gewinnaussichten widerspiegelt.
Laut dem zuständigen Experten Michael Marschallinger entsprachen die vorläufigen Zahlen für 2025 den Erwartungen. Der neu veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 übertraf hingegen die Prognosen sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Gewinnmargen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 7,31 Euro für 2025, 6,46 Euro für 2026 und 6,63 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 2,80 Euro pro Wertpapier sowie 2,80 für 2026 und 2,90 für 2027 belaufen.
Zum Vergleich: Die Aktien des Baukonzerns notierten an der Wiener Börse am Donnerstagvormittag bei 92,0 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
AFA0055 2026-02-19/10:40
|Zusammenfassung: STRABAG SE accumulate
|
Unternehmen:
STRABAG SE
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
108,90 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
91,30 €
|
Abst. Kursziel*:
19,28%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
91,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,28%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STRABAG SE
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
17.02.26
|Minuszeichen in Wien: ATX gibt nach (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|ATX aktuell: Anleger lassen ATX zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SE
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|14.11.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|03.06.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Aktien in diesem Artikel
|STRABAG SE
|90,80
|-6,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:39
|Santander Buy
|UBS AG
|11:34
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:17
|KRONES Buy
|UBS AG
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:05
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|11:05
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|11:04
|Airbus Buy
|UBS AG
|11:02
|Lenzing Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Renault Sell
|UBS AG
|10:40
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|10:06
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10:05
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|freenet Sell
|UBS AG
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09:03
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|08:50
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|08:14
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|07:49
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Enel Overweight
|Barclays Capital