STRABAG Aktie

91,40EUR -6,00EUR -6,16%
STRABAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 10:40:00

STRABAG SE accumulate

Die Analysten der Erste Group Research haben ihre Einstufung für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichtes für das Geschäftsjahr 2025 haben die Experten aber ihre Schätzungen angehoben und erhöhten das Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro, was die gestiegenen Gewinnaussichten widerspiegelt.

Laut dem zuständigen Experten Michael Marschallinger entsprachen die vorläufigen Zahlen für 2025 den Erwartungen. Der neu veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 übertraf hingegen die Prognosen sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Gewinnmargen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 7,31 Euro für 2025, 6,46 Euro für 2026 und 6,63 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 2,80 Euro pro Wertpapier sowie 2,80 für 2026 und 2,90 für 2027 belaufen.

Zum Vergleich: Die Aktien des Baukonzerns notierten an der Wiener Börse am Donnerstagvormittag bei 92,0 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com

AFA0055 2026-02-19/10:40

Zusammenfassung: STRABAG SE accumulate
Unternehmen:
STRABAG SE 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
108,90 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
91,30 € 		Abst. Kursziel*:
19,28%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
91,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,28%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STRABAG SE

mehr Nachrichten

Analysen zu STRABAG SE

mehr Analysen
10:40 STRABAG accumulate Erste Group Bank
14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STRABAG SE 90,80 -6,78% STRABAG SE

Aktuelle Aktienanalysen

11:39 Santander Buy UBS AG
11:34 Douglas Neutral UBS AG
11:17 KRONES Buy UBS AG
11:07 Nestlé Neutral UBS AG
11:05 JOST Werke Buy Warburg Research
11:05 AIR France-KLM Neutral UBS AG
11:04 Airbus Buy UBS AG
11:02 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
10:54 Renault Sell UBS AG
10:40 STRABAG accumulate Erste Group Bank
10:06 Knorr-Bremse Buy UBS AG
10:05 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 freenet Sell UBS AG
09:48 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:32 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
09:28 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
09:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:24 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
09:18 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
09:12 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:11 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:05 Linde Outperform Bernstein Research
09:04 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
09:03 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Südzucker Hold Warburg Research
08:50 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
08:47 Renault Outperform Bernstein Research
08:46 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Richemont Outperform Bernstein Research
08:40 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:39 KRONES Buy Warburg Research
08:38 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:37 Airbus Outperform Bernstein Research
08:29 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
08:14 Airbus Overweight Barclays Capital
08:12 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
08:11 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:09 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:07 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
07:52 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:49 BAT Overweight Barclays Capital
07:49 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07:44 Enel Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen