Freundlicher Handel: ATX Prime am Montagmittag fester

Am Montag halten sich die Anleger in Wien zurück.

Am Montag geht es im ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 1 785,03 Punkte nach oben. Zuvor ging der ATX Prime 0,035 Prozent höher bei 1 785,10 Punkten in den Montagshandel, nach 1 784,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 783,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 791,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 855,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, mit 1 844,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 1 593,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,14 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 5,51 Prozent auf 36,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,02 Prozent auf 15,66 EUR), Telekom Austria (+ 1,44 Prozent auf 8,46 EUR), Raiffeisen (+ 1,10 Prozent auf 16,53 EUR) und PORR (+ 1,04 Prozent auf 13,64 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wienerberger (-1,52 Prozent auf 28,56 EUR), UBM Development (-1,38 Prozent auf 21,50 EUR), Polytec (-1,23 Prozent auf 3,21 EUR), BAWAG (-1,07 Prozent auf 64,60 EUR) und Marinomed Biotech (-1,00 Prozent auf 9,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 186 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,299 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

