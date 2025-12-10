Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für Aktien des heimischen Caterers Do&Co von 217,5 auf 255 Euro hinaufgesetzt. Die zuständige Expertin Vladimira Urbankova hat gleichzeitig die Empfehlung "Buy" bestätigt.

Die Analystin erklärt die Entscheidung mit den jüngsten Zwischenergebnissen des Gastrounternehmens. "Diese liefern weitere Belege für die Wettbewerbsstärke von Do&Co, das durch das hochwertige Produkt- und Dienstleistungsportfolio des Unternehmens und das stetige Streben des Managements nach Exzellenz und Geschäftsausweitung untermauert wird", schreibt die Erste Group in ihrer Analyse. Trotz ungünstiger externer Faktoren konnte Do&Co die Gewinnmargen stabilisieren, heißt es weiter. Die Erste Group ist überzeugt, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025/26 neue Rekordwerte erzielen wird.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 9,61 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26. In den Folgejahren soll der Gewinn dann bei 11,41 beziehungsweise 13,14 Euro je Aktie liegen. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten jährlich 2,25 Euro bzw. 2,55 Euro sowie 3,10 Euro pro Anteilsschein.

Am Mittwoch notierten die Do&Co-Papiere an der Wiener Börse im Frühhandel bei 195,40 Euro.

