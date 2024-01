Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende stärker

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Anleger in Wien zurück.

Der ATX schloss am Freitag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 3 344,38 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 110,942 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,068 Prozent stärker bei 3 345,54 Punkten in den Handel, nach 3 343,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 361,21 Punkte, das Tagestief hingegen 3 340,30 Zähler.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1,60 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 3 382,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, wies der ATX einen Wert von 3 082,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der ATX 3 279,78 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 1,98 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 448,16 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Andritz (+ 1,66 Prozent auf 55,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,88 Prozent auf 38,95 EUR), Verbund (+ 0,60 Prozent auf 75,95 EUR), Telekom Austria (+ 0,50 Prozent auf 8,04 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,45 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-10,26 Prozent auf 21,34 EUR), EVN (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,20 Prozent auf 115,60 EUR), voestalpine (-0,89 Prozent auf 26,84 EUR) und Österreichische Post (-0,79 Prozent auf 31,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 614 490 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,577 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,21 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

