Freundlicher Handel: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Um 09:16 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,09 Prozent auf 8 323,85 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 8 310,89 Punkte an der Kurstafel, nach 8 316,50 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 310,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 336,43 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 258,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 119,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 189,13 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 437,35 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 33 029 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 255,244 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
