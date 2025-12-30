BMW Aktie
30.12.2025 15:58:56
Freundlicher Handel: DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen
Am Dienstag geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 24 490,41 Punkte nach oben. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,033 Prozent tiefer bei 24 343,19 Punkten, nach 24 351,12 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 328,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 527,94 Punkten erreichte.
DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der DAX mit 23 836,79 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 909,14 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,30 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR), Commerzbank (+ 1,52 Prozent auf 36,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 33,11 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Hannover Rück (-0,15 Prozent auf 266,20 EUR) und Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 888 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 236,485 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Vonovia SE-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,16 Prozent gelockt.
