Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,05 Prozent höher bei 37 863,80 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,077 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 37 300,81 Zählern und damit 0,448 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (37 468,61 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 37 933,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 451,71 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,988 Prozent. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 37 557,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 414,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 044,56 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,394 Prozent aufwärts. Bei 37 933,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 6,72 Prozent auf 211,67 USD), Intel (+ 3,02 Prozent auf 48,15 USD), IBM (+ 2,78 Prozent auf 171,48 USD), Salesforce (+ 2,34 Prozent auf 280,88 USD) und McDonalds (+ 2,10 Prozent auf 300,53 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,48 Prozent auf 503,56 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,68 Prozent auf 22,00 USD), Coca-Cola (-0,55 Prozent auf 59,83 USD), Walmart (-0,53 Prozent auf 162,38 USD) und Procter Gamble (-0,38 Prozent auf 147,57 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 276 725 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,660 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at