Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag stärker

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,50 Prozent fester bei 5 029,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,276 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,282 Prozent stärker bei 4 969,00 Punkten, nach 4 955,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 969,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 034,73 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 4 986,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 454,68 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, den Wert von 4 390,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 11,44 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 5,09 Prozent auf 206,40 EUR), Siemens (+ 3,10 Prozent auf 178,02 EUR), Stellantis (+ 2,80 Prozent auf 25,33 EUR), Infineon (+ 2,48 Prozent auf 32,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,28 Prozent auf 77,09 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-0,95 Prozent auf 26,71 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 15,62 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,24 Prozent auf 21,23 EUR), Enel (+ 0,65 Prozent auf 5,89 EUR) und BASF (+ 0,83 Prozent auf 52,08 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 398 104 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 389,714 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,04 zu Buche schlagen. Mit 9,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at