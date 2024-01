Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 legte im STOXX-Handel letztendlich um 0,46 Prozent auf 4 483,86 Punkte zu. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,886 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 461,80 Zählern und damit 0,038 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 463,51 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 487,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 438,49 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 523,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 144,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, mit 4 017,83 Punkten bewertet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,98 Prozent auf 35,83 EUR), Ferrari (+ 1,88 Prozent auf 310,88 EUR), adidas (+ 1,88 Prozent auf 176,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,61 Prozent auf 63,56 EUR) und SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 138,78 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-0,99 Prozent auf 15,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,42 Prozent auf 383,00 EUR), BASF (-0,10 Prozent auf 46,76 EUR), Bayer (+ 0,06 Prozent auf 35,24 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,07 Prozent auf 2,79 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 093 698 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 344,044 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at