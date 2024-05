Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Mittag zu

Der STOXX 50 kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 4 528,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,167 Prozent höher bei 4 529,96 Punkten in den Handel, nach 4 522,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 528,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 543,01 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,009 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 390,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 238,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, notierte der STOXX 50 bei 4 045,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1,16 Prozent auf 227,20 CHF), BAT (+ 1,07 Prozent auf 24,91 GBP), BASF (+ 0,96 Prozent auf 49,84 EUR), HSBC (+ 0,94 Prozent auf 7,06 GBP) und National Grid (+ 0,94 Prozent auf 11,30 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1,06 Prozent auf 262,60 EUR), Richemont (-1,03 Prozent auf 135,00 CHF), Reckitt Benckiser (-0,79 Prozent auf 45,63 GBP), Diageo (-0,72 Prozent auf 28,19 GBP) und AstraZeneca (-0,60 Prozent auf 121,72 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 427 817 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 538,220 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

